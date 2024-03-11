مسؤولون عن غرف مشتركة للصناعة والتجارة يدعون الى تنقيح بعض الفصول المتصلة بمجلة الصرف والاستثمار

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أكد وفد يضم مسؤولين عن غرف مشتركة للتجارة والصناعة وغرف ثنائية وجود حاجة ملحّة لتنقيح بعض النصوص القانونية المعمول بها لا سيما مجلة الاستثمار ومجلّة الصرف.



ودعا الوفد، خلال استقباله من قبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، الاثنين، الى توفير المناخ الملائم بما يواكب التطوّرات التي يشهدها قطاع الاستثمار في تونس على مختلف الأصعدة.





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وضم الوفد كل من رئيس مجلس الغرف المشتركة بتونس عادل شعبان، ورئيس الغرفة التونسية الفرنسية خليل الشايبي، ورئيس الغرفة التونسية الإيطالية مراد الفرادي، ورئيس الغرفة التونسية الألمانيّة إبراهيم دبش.



وأكد اعضاء الوفد استعدادهم للتعاون مع لجنة الماليّة والميزانية بمجلس نواب الشعب ووضع خبراتهم ومعارفهم على ذمّتها بمناسبة النظر في مشروع مجلة الصرف الجديدة.



وعبروا عن رغبتهم في تقديم عديد المقترحات التي تستند الى دراسات وتجارب مقارنة، والتي تهدف أساسا الى التشجيع على الاستثمار وجلب العملة الصعبة.



واستعرض الوفد بعض التجارب المقارنة، الى جانب حزمة المقترحات المزمع تقديمها من قبل المهنيين في إطار النظر في مشروع مجلة الصرف الجديدة.



واكد بودربالة حرص المجلس على توخي سياسة الانفتاح على جميع الآراء والمقترحات، وتكريس المقاربة التشاركية عبر فتح المجال للفاعلين .



وأبرز ، في سياق متصل، امكانية تناول موضوع سبل دفع الاستثمار في إطار الاكاديمية البرلمانية من خلال تنظيم يوم برلماني دراسي حول ملف الاستثمار.