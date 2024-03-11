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المخرج التلفزي والسينمائي هشام الجربي في ذمة الله

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Publié le Lundi 11 Mars 2024 - 17:19 قراءة: 0 د, 18 ث
      
توفي اليوم الاثنين المخرج التلفزي والسينمائي هشام الجربي عن سن ناهزت 83 عاما.

وولد الفقيد بتونس العاصمة سنة 1941. وعمل بمؤسسة التلفزة التونسية حيث كان أول من أخرج سلسلة الكاميرا الخفية. كما أخرج عديد الأشرطة الروائية والوثائقية القصيرة أبرزها "حماية 1881" (2001) و"الحصان البرونزي" (1998) و"معصرة الزيت" (1997) و"طبربة" (1997) و"ماطر" (1971) و"درغوث وجربة" (1980) و"تاريخ المناجم" (1971) و"الجريد" (1970).


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