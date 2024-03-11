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رئيس الدولة يتبادل التهاني مع أمير دولة قطر بمناسبة حلول شهر رمضان
الاثنين 11 مارس 2024 | 1 رمضان 1445
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