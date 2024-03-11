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رئيس الدولة يتبادل التهاني مع أمير دولة قطر بمناسبة حلول شهر رمضان

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Publié le Lundi 11 Mars 2024 - 16:20 قراءة: 0 د, 13 ث
      
جرت اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وكان رئيس الدولة قد تبادل التهاني أمس الأحد، بالمناسبة ذاتها، مع كل من نظيريه الجزائري والمصري.


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