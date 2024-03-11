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تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب السيارات بقابس (الحرس الوطني)

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Publié le Lundi 11 Mars 2024 - 14:22 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكنت وحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بقابس، مؤخرا، من تفكيك شبكة تنشط في مجال تهريب السيارات وتدليس وثائق استيرادها وتصديرها.

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الاثنين أن هذه الوحدات ألقت القبض على 12 شخصا أجنبيا من عناصر هذه الشبكة على متن 9 سيارات ذات ترقيم أجنبي كانوا يعتزمون تهريبها من دولة لدولة أخرى مرورا بالبلاد التونسية.

...

وأوضحت الإدارة العامة، في بلاغها، أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.


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