براما تراوريه مدربا جديدا لمنتخب بوركينا فاسو

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أعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين براما تراوريه مدربا للمنتخب في عقد "طويل الأمد" خلفا للفرنسي أوبير فيلو.

وتنتظر المدرب الجديد لمنتخب "الخيول" مهمة بناء فريق شاب والوصول إلى كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب والمونديال المقبل عام 2026.

وكان الاتحاد المحلي قد قرر في منتصف فيفري الماضي، عدم التجديد للفرنسي أوبير فيلو، بعد أيام من الإقصاء في ثمن نهائي كأس إفريقيا بكوت ديفوار.

وأشرف تراوريه (50 عاما)، لاعب الوسط السابق وصاحب 29 مباراة دولية، على منتخبي أقل من 20 و23 سنة، بين 2012 و2015، كما شغل منصب مدرب مساعد للبلجيكي بول بوت، المدرب الأسبق للمنتخب البوركيني.