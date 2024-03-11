الحرس الديواني يححز مشاتل زيتون و 332 طائر حمام زاجل خلال عمليتي تهريب

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قامت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة بضبط كمية من مشاتل الزيتون المهرب في حين حجزت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد 332 طائر حمام زاجل خلال عملية تهريب علما وان قيمة الطيور المهربة تقارب 166 الف دينار.



وأكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ اصدرته الاثنين، ان فرقة الحرس الديواني بالصخيرة ، تمكنت من ضبط عدد 1350 شتلة زيتون مهربة مخفية على متن شاحنة خفيفة.





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واشارت الى ان العملية تندرج في إطار مكافحة تهريب النباتات وإدخالها بصفة غير قانونية إلى البلاد التونسية والتي يمكن أن يكون لها انعكاسات سلبية على الفلاحة الوطنية.



واضافت ان الإختبارات اللازمة افضت الى ان البضاعة مجهولة المصدر وبالتالي تم حجز البضاعة وتحرير محضر في الغرض وتم إثر التنسيق مع النيابة العمومية الإذن باتلاف المشاتل المذكورة .



وتمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد من ضبط كمية من طير الحمام الزاجل المدرّب بلغ عددها 332 حمامة يحمل بعضها خواتم أجنبية على متن شاحنة تحمل ترقيم تونسي، على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 ، علما وان صاحبها لا يملك في شأنها أية وثيقة تثبت مصدرها.



واشارت الى ان صاحب البضاعة أفاد بأنه سيقوم بالمشاركة في أحد التظاهرات الخاصّة بمثل هذه النوعية من الطيور وبالتثبّت في أقواله تبيّن أنّه لا توجد أية تظاهرة في الغرض وفي المكان المذكور.



وحررت الادارة العامة للديوانة، إثر استشارة النيابة العمومية محضرا في الغرض، حيث قدرت قيمة الطيور المحجوزة ب166ألف دينار وإحالتها إلى المصالح الجهوية للفلاحة لإجراء الاختبار البيطري والمعاينات اللازمة.