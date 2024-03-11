بنزرت: ارتفاع كمية المواد الغذائية المحجوزة لدى تجار جملة بماطر وغزالة بعد الانتهاء من عملية العد (المدير الجهوي للتجارة)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/622b17448c66d0.64932230_oefpqnglhkmij.jpg width=100 align=left border=0>

افاد المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي بان المجموع النهائي للمواد الاستهلاكية المحجوزة التي تم رفعها وتأمينها لدى تجار جملة بماطر وغزالة، لاعادة ضخها بالسوق لاحقا وتامين ثمنها في الخزينة العامة للدولة، تمثلت بالخصوص في 3315 لترا من الزيت النباتي و3216 علبة مصبرات طماطم و1281كلغ عجين غذائي و16 كلغ ارز و300 كلغ سكر و300 كلغ فارينة و160 كلغ سميد و550 كلغ من الفرينة



كما تم حجز 1176 علبة مصبرات هريسة، و408 علب مصبرات التن، و2844 قارورة مياه معدنية، و5070 كلغ من مسحوق الغسيل و312 لترا من سائل تنظيف الاواني و1104 قوارير "شامبو" و13185 علبة ورق صحي و755 علبة حفاظات مختلفة .





...



يذكر ان المصالح الرقابية ببنزرت، كشفت في عملية نوعية مشتركة لمصالح فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بماطر والمراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت، امس الاحد، عن محل لتجارة الجملة للمواد الغذائية بمنطقة غزالة تعمد صاحبه استغلاله لخزن كميات من السلع بصفة غير قانونية وعدم تزويد محله التجاري بها والتفويت فيها لاحقا خارج المسالك القانونية .



يشار الى انه تم بالمناسبة تحرير مخالفتين اقتصاديتين من أجل اخفاء بضاعة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلقة بالمضاربة والاحتكار وعدم وضع لافته على معنى القانون عدد 69 لسنة 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، كما انه وبمراجعة النيابة العمومية ببنزرت أذنت بتقديم المعني بالأمر في حالة احتفاظ وفق تصريح سابق لنفس المصدر .