رئيس الدولة يتبادل التهاني بحلول شهر رمضان مع نظيريه الجزائري والمصري

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جرت مساء اليوم الأحد مكالمتان هاتفيتان بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبد المجيد تبّون، ورئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، تبادل خلالها رئيس الدولة مع نظيريه الجزائري والمصري التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

