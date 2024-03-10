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أحمد العجلاني يعلن انسحابه من تدريب النجم الرياضي الساحلي( تصريح اعلامي)

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Publié le Dimanche 10 Mars 2024 - 19:50 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أعلن المدرب أحمد العجلاني رسميا انسحابه من تدريب النجم الرياضي الساحلي، عقب خساراة الفريق اليوم الأحد في مباراة الكلاسيكيو أمام الترجي الرياضي التونسي،0-1 ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
وأكد أحمد العجلاني في تصريح لوسائل الاعلام أنّ قرار انسحابه من تدريب فريق جوهرة الساحل يعود الى الظرف الصعب الذي يعيشه الفريق مشيرا الى " ان بعض الأطراف رفض أن يسميها استهدفته شخصيا".
وقال أنّه لا يتحمل مسؤولية أخطاء غيره التي أثرت على نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، معربا عن تفهمه بمطالبة الجمهور بجمعية قادرة على المراهنة على الألقاب لكن ليس على حسابه، وفق تعبيره.
وبيّن في هذا السياق أنّه لبّى نداء الواجب بتدريب "فريقه الأم" دون أدنى شرط، مبرزا أنّ مباراة كلاسيكو الترجي الرياضي هي الأخيرة له مع فريق جوهرة الساحل.
...

يذكر أنّ أحمد العجلاني عيّن مدربا أولا للنجم الرياضي الساحلي منذ بداية شهر فيفري الماضي خلفا لعماد بن يونس.
وقاد أحمد العجلاني النجم الرياضي الساحلي في 4 مباريات، عجز خلالها عن تحقيق أي فوز، حيث انهزم فريقه في الجولة الخامسة والسادسة من دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية أمام الترجي الرياضي التونسي و بيترو أتليتيكو الأنغولي بذات النتيجة 2 - 0، قبل أن يتعادل سلبا في مباراة الجولة الأولى من مرحلة التتويج أمام الاتحاد الرياضي المنستيري، ويخسر اليوم أمام الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 1 - 0 .


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