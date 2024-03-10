الرابطة 1 (مجموعة تفادي النزول - الجولة السادسة): نتائج مباريات الدفعة الثانية

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في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الثانية من الجولة السادسة لمنافسات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي دارات اليوم الأحد:
الأحد 10 مارس 2024
في سليمان
الأحد 10 مارس 2024
في سليمان
مستقبل سليمان 1 (ريان الحمروني دق 43
اتحاد تطاوين 3 (أحمد الحضري دق 17) (زياد العونلي دق 20) (فابيان وينلي دق 82)
في بنقردان
اتحاد بنقردان 0
الأولمبي الباجي 1 (لمين با دق 56 )
السبت 9 مارس 2024
في بنزرت
النادي البنزرتي 1 ( الطيب بن زيتون دق 45 ( ض ج) )
مستقبل المرسى 0
في قفصة
قوافل قفصة 1 (نوال اغبري دق 64 (ض ج) )
نجم المتلوي 0
الترتيب
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- النادي البنزرتي 17 6 4 1 1 7 1
2- الأولمبي الباجي 14 6 3 2 1 7 4
-- اتحاد تطاوين 14 6 3 3 0 6 2
4- نجم المتلوي 10 6 2 1 3 7 7
5- مستقبل سليمان 9 6 3 0 3 7 7
-- قوافل قفصة 9 6 2 1 3 2 4
--اتحاد بن قردان 9 6 1 2 3 2 6
8- مستقبل المرسى 3 6 1 0 5 3 10
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