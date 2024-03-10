فتح الجسر الثاني لمحوّل بن دحّة

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أذنت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأحد 10 مارس 2024، بفتح الجسر الثاني من مشروع محول بن دحة بالمخرج الغربي على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 05 متفرع مع الطريق الجهوية رقم 39 متفرع 1 ( محول بن دحة)، للجولان أمام مستعملي الطريق.



ويتكون المحول من جسر أول من تونس في اتجاه باجة وجسر ثاني من باجة في اتجاه تونس والذي سيساهم في تسهيل حركة المرور لمستعملي المخرج الغربي للعاصمة على مستوى مفترق بن دحة.





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ودعت الوزيرة مستعلمي الطرقات الجانبية للجسرين إلى إحترام الإشارات المرورية والعلامات التوجيهية المركزة للغرض إلى حين إتمام باقي أشغال المشروع المتمثلة في التشوير الأفقي والعمودي والتنوير العمومي وتجهيزات السلامة المرورية.



وسيساهم هذا المحوّل في ضمان سيولة حركة المرور في الإتجاهات التالية:



- مستعملي الطريق الوطنية رقم 05 متفرع في اتجاه باجة والقاصدين مدن الشمال الغربي.



- مستعملي الطريق الوطنية رقم 05 متفرع في اتجاه تونس والقاصدين الزهروني وسيدي حسين وتونس العاصمة.

ودعت الوزيرة مستعلمي الطرقات الجانبية للجسرين إلى إحترام الإشارات المرورية والعلامات التوجيهية المركزة للغرض إلى حين إتمام باقي أشغال المشروع المتمثلة في التشوير الأفقي والعمودي والتنوير العمومي وتجهيزات السلامة المرورية.وسيساهم هذا المحوّل في ضمان سيولة حركة المرور في الإتجاهات التالية:- مستعملي الطريق الوطنية رقم 05 متفرع في اتجاه باجة والقاصدين مدن الشمال الغربي.- مستعملي الطريق الوطنية رقم 05 متفرع في اتجاه تونس والقاصدين الزهروني وسيدي حسين وتونس العاصمة.