انطلاق برنامج تدخلات الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الخاص بشهر رمضان المعظم

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أعطيت خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، أمس الأول الجمعة، إشارة انطلاق تدخلات الاتحاد بمناسبة شهر رمضان لفائدة 45 ألف عائلة كحدّ أدنى إضافة إلى 48 مائدة تضامنية، باعتمادات جملية تناهز قيمتها 7 مليون دينار.



وتم خلال الجلسة التي حضرها بالإضافة إلى المدير العام وأعضاء الهيئة التسييرية للاتحاد، متصرفو الجامعات واللجان الجهوية للتضامن الاجتماعي إضافة الى متصرفي مراكز رعاية كبار السن، التأكيد على ضرورة انجاز هذه البرنامج الممول من وزارة الشؤون الاجتماعية، في أسرع الآجال في انسجام بين دور الدولة الاجتماعي ومختلف تعبيرات التضامن المجتمعي في تونس وبامكانات تونسية خالصة، حسب ما جاء في بلاغ نشر، عشية أمس السبت، على صفحة الاتحاد على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".





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كما تم التطرق إلى ضرورة تطوير مختلف أشكال الفعل التضامني ومضامينه وتعزير ثقافة التضامن الشعبي خاصة في المستويات الجهوية والمحلية.



وشدد رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، أمين الكشو، على ضرورة الارتقاء بشكل التدخل الاجتماعي في شهر رمضان المعظم، كمّا وكيفا، مؤكدا على ضرورة القطع مع كل أشكال التدخل التي من شأنها أن تمس من خصوصية المنتفعين أو تلك التي تبرمج أو تنظم بهدف الدعاية أو الترويج لا أكثر.