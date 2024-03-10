الالعاب الافريقية - المصارعة الرومانية - ميدالية فضية للتونسي رضوان الشابي

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احرز المصارع التونسي رضوان الشابي امس السبت الميدالية الفضية في وزن 130 كلغ في منافسات اليوم الاول لمسابقة المصارعة الرومانية ضمن منافسات اللالعاب الافريقية التي تتواصل بالعاصمة الغانية اكرا الى غاية 23 مارس الجاري.

كما تحصل كل من رضوان الطرهوني (وزن 77 كلغ) ومحمد ضياء الجبري (97 كلغ) على ميداليتين برونزيتين.







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