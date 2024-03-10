Babnet

الالعاب الافريقية - المصارعة الرومانية - ميدالية فضية للتونسي رضوان الشابي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65ed90f83a96e6.21809273_ikgejnlpfhqom.jpg width=100 align=left border=0>
رضوان الشابي 130 كغ فضية رضوان الطرهوني 77 كغ برونزية محمد ضياء الجبري 97 كغ برونزية
Publié le Dimanche 10 Mars 2024 - 11:51 قراءة: 0 د, 15 ث
      
احرز المصارع التونسي رضوان الشابي امس السبت الميدالية الفضية في وزن 130 كلغ في منافسات اليوم الاول لمسابقة المصارعة الرومانية ضمن منافسات اللالعاب الافريقية التي تتواصل بالعاصمة الغانية اكرا الى غاية 23 مارس الجاري.
كما تحصل كل من رضوان الطرهوني (وزن 77 كلغ) ومحمد ضياء الجبري (97 كلغ) على ميداليتين برونزيتين.


...




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283713


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 12:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*