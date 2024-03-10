المنستير: تخرج 85 من أصحاب المشاريع والمهنيين الصحيين المشاركين في برنامج تشجيع المبادرات في مجال التكنولوجيات الصحية

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انتظم، أمس السبت، بكلية الطب بالمنستير، حفل تخرج 85 من أصحاب المشاريع والمهنيين الصحيين من الذين شاركوا في برنامجين لتشجيع المبادرات المبتكرة في مجال التكنولوجيات الصحية.

وبين عميد كلية الطب بالمنستير شرف الدّين العامري في تصريح لصحفية "وات" اهمية التعاون الموجود بين مهني الصحة ومهندسي الإعلامية والمهندسين بالولاية وخارجها، واشار الى ادراج مسار ريادة الأعمال في كلية الطب منذ 03 سنوات، والدخول في تعاون مع طلبة مدارس المهندسين والمعاهد العليا للإعلامية ليحتك الطلبة بمهني الصحة والمختصين في التكنولوجيا.

وبين من جهته الممثل عن جمعية "الشباب القيادي" محمّد هارون وناس، أنّ الهدف من هذا التكوين، تعريف مهني الصحة والمبتكرين في تكنولوجيات الصحة بكلّ المستجدات في المجال، خاصة مع توفر آفاق هامة لمشاريع في مجال تكنولوجيات الصحية من شأنها أن تجعل تونس في صف الدول المتقدمة، مشيرا في المقابل الى الإشكاليات القانونية التى تواجه المبادرين في تكنولوجيات الصحة والمعطيات الصحية وهو ما يدعو الى تطوير الإطار القانوني وملاءمته مع المتطلبات الجديدة.

وانتظمت حلقات التدريس ما بعد الجامعي في الفترة من جانفى الى مارس 2024، واستقطبت 350 مشاركا، ووقع تنفيذ برنامج دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية بالتعاون بين كلية الطب بالجهة ومبادرة الرعاية الصحية المبتكرة، التي تجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وبرنامج حضانة "تاك اند بيو" الذي نفذته جمعية الشباب القيادي و"سمارت كابتول" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الدولي.



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وشمل التكوين تطوير روح المبادرة، ودراسة السوق، وتجربة النماذج واختبارها، والتواصل وتقديم المشروع لدى المستثمرين، والنماذج الاقتصادية واستراتيجيات التمويل، وإدارة الشركات الناشئة.

وتعلق البرنامج الثاني بشهادة الكفاءة، مستوى أول، في ريادة الأعمال الإبداعية في مجال تكنولوجيات الصحة، حيث تواصلت الدورات التكوينية خلال شهري فيفري ومارس حول التعاون بين الشركات الناشئة ومؤسسات الرعاية الصحية في تونس، وتصور الإبتكار والإبداع في مجال الصحة، وأهمية بيئة ريادة الأعمال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية في تونس، والإطار القانوني للإبتكار في التكنولوجيات الصحية في تونس، والاستثمار والتمويل في التكنولوجيات الصحية في تونس.