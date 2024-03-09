كرة السلة: النجم الساحلي يتوّج بكأس الجامعة نسخة المرحوم رضا العبيدي

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توّج النجم الرياضي الساحلي بكأس الجامعة التونسية لكرة السلة، نسخة المرحوم رضا العبيدي، اثر فوزه على الشبيبة الرياضية القيروانية بنتيجة 70-64 في الدور النهائي الذي اقيم اليوم السبت بقاعة حلق الوادي.

