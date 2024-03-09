البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مباراة مؤجلة): النجم الرادسي يفوز على شبيبة المنازه 65-59 ويتاهل الى مجموعة التتويج

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فاز النجم الرادسي على شبيبة المنازه 65-59 بعد تمديد الوقت في المباراة المؤجلة لحساب الجولة الرابعة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم السبت بقاعة اريانة.



وانتهت المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل 52-52





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وبهذا الفوز التحق النجم الرادسي بركب الفرق المتاهلة الى مجموعة التتويج وهي الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي والنجم الساحلي ونجم حلق الوادي وشبيبة القيروان.



وستخوض فرق الملعب النابلي والدالية الرياضية بقرمبالية والزهراء الرياضية وشبيبة المنازه مرحلة تفادي النزول.



وستقام الجولة الاولى من مجموعة التتويج يوم 16 مارس الجاري حسب البرنامج التالي:

الاتحاد المنستيري - النجم الساحلي

شبيبة القيروان - نجم حلق الوادي

النجم الرادسي - النادي الافريقي



الترتيب ن ل



1-الاتحاد المنستيري 34 17

2-النادي الافريقي 32 17

3-النجم الساحلي 28 17

4-نجم حلق الوادي 26 17

-شبيبة القيروان 26 17

--النجم الرادسي 26 17

7-شبيبة المنازه 23 17

8-الملعب النابلي 22 17

9-الدالية الرياضية بقرمبالية 20 17

10-الزهراء الرياضية 17 17

