بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مجموعة التتويج-الجولة2): فوز مكارم المهدية على سبورتينغ المكنين 35-33

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فاز فريق مكارم المهدية على سبورتينغ المكنين بنتيجة 35-33 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بالقاعة المغطاة بالمكنين في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.
المجموعة الثانية
السبت 9 مارس 2024
المجموعة الثانية
السبت 9 مارس 2024
سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية 33 - 35
الجمعة 8 مارس 2024
الاتحاد التميمي - النادي الافريقي 37 - 51
الترتيب ن ل
1- النادي الافريقي 9 2
2- مكارم المهدية 8 2
3- اتحاد منزل تميم 3 2
4- سبورتينغ المكنين 2 2
الجمعة 8 مارس 2024
المجموعة الاولى
النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 28 - 24
بعث بني خيار - الترجي الرياضي 23 - 32
الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي 9 2
2- ساقية الزيت 6 2
3- النجم الساحلي 4 2
4- بعث بني خيار 3 2
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