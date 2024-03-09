بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مجموعة التتويج-الجولة2): فوز مكارم المهدية على سبورتينغ المكنين 35-33

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فاز فريق مكارم المهدية على سبورتينغ المكنين بنتيجة 35-33 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بالقاعة المغطاة بالمكنين في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد.



المجموعة الثانية

السبت 9 مارس 2024



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سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية 33 - 35

الجمعة 8 مارس 2024

الاتحاد التميمي - النادي الافريقي 37 - 51



الترتيب ن ل

1- النادي الافريقي 9 2

2- مكارم المهدية 8 2

3- اتحاد منزل تميم 3 2

4- سبورتينغ المكنين 2 2



الجمعة 8 مارس 2024

المجموعة الاولى

النجم الساحلي - نادي ساقية الزيت 28 - 24

بعث بني خيار - الترجي الرياضي 23 - 32



الترتيب ن ل

1- الترجي الرياضي 9 2

2- ساقية الزيت 6 2

3- النجم الساحلي 4 2

4- بعث بني خيار 3 2