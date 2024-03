Les 10 et 11 mai 2024 : la Tunisie abrite la première Conférence Maghrébine des influenceurs et créateurs de contenu, avec une cérémonie de distribution des prix du premier Concours Maghrébin

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65ecaf1ad98645.35742749_ekopingmjlqfh.jpg width=100 align=left border=0>





Le Comit de direction de l'Acadmie internationale des crateurs de contenu (IIA), et ses reprsentants en Tunisie, au Maghreb et au Moyen-Orient, ont organis, jeudi 7 mars 2024, la Cit de la Culture de Tunis, une confrence de presse afin dannoncer la tenue de la premire Confrence Maghrbine des influenceurs et crateurs de contenu, qui sera accompagne d'une joyeuse Crmonie de remise des prix. Un Concours Maghrbin est lanc actuellement avec un prix prestigieux de 100 000 dinars tunisiens pour le gagnant de la rgion du Maghreb.La Tunisie accueillera, en effet, les 10 et 11 mai 2024, cette premire Confrence Maghrbine des influenceurs et crateurs de contenu, sous le slogan Cration de contenu et influence l're de l'intelligence artificielle . Elle se terminera par une prestigieuse crmonie de remise de prix aux influenceurs, communicateurs, journalistes et crateurs de contenu de la rgion du Maghreb dans plusieurs spcialits et secteurs conomiques, sociaux et technologiques.

Le Coordinateur Gnral de l'Acadmie Internationale des Influenceurs (IIA), M. Wajdi Trabelsi, a annonc lors de la confrence de presse le lancement d'un ambitieux programme de formation dans plusieurs spcialits techniques et professionnelles relatives la cration du contenu et l'influence publique, concidant avec l'ouverture de reprsentations de l'Acadmie dans les rgions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Dautres manifestations ont t aussi dvoiles, pour lanne 2024, telles que lorganisation du Concours des Influenceurs Arabes au Royaume d'Arabie Saoudite, les 25 et 26 septembre 2024, avec un grand prix pour le gagnant d'une valeur de 500 000 riyals saoudiens et lorganisation du Concours des Influenceurs de l'Univers aux Emirats Arabes Unis, les 22 et 23 novembre 2024, avec un grand prix pour le gagnant d'une valeur de 1 000 000 dirhams.



Un rassemblement indit en Tunisie

À lre de lintelligence artificielle, lindustrie mondiale du contenu et les outils dinfluence numrique subissent des transformations majeures et sans prcdent. La premire Confrence Maghrbine destine aux influenceurs et crateurs de contenu, qui se tiendra en prsence d'experts, acteurs, innovateurs et startups, vise explorer et dbattre les dfis majeurs et opportunits passionnantes lis aux nouvelles technologies et aux outils ou algorithmes d'intelligence artificielle et leur usage futur dans les mdias, les mtiers de la communication, la recherche et le marketing.

Lors d'un rassemblement important de leaders d'opinion, de crateurs de contenu et de professionnels de l'espace maghrbin, des sances plnires et des ateliers seront organiss pour une discussion approfondie sur les dernires tendances dans le monde et l'amlioration des usages de l'intelligence artificielle de manire thique et efficace.

La manifestation abritera aussi des stands dexposition pour prsenter des technologies, des produits et des techniques innovantes de lcosystme IA.

Cette confrence maghrbine vise galement interagir avec des entreprises mergentes et des partenaires stratgiques, outre la cration dun rseau de relations et une plateforme de communication, de formation et dchanges entre les diffrentes parties prenantes.





Un premier Concours Maghrbin

Une large campagne mdiatique et multi-supports est actuellement lance dans les pays du Maghreb, relative au lancement du premier Concours Maghrbin destin aux influenceurs, professionnels des mdias et crateurs de contenu. Des partenariats et des conventions de coopration ont t tablis avec des chanes de tlvision, des radios et des mdias les plus importants de la rgion en vue dune mobilisation conjointe et sensibilisation, alors quun groupe d'ONGs, d'entreprises et de marques innovantes soutiendront le concours, ses prix et ses actions de renforcement des capacits.

Les Maghreb Influencers Awards comprendront des activits varies telles que: des ateliers et des panels anims par des experts de lindustrie pour changer des connaissances et des ides, avec une prestigieuse crmonie de remise des prix qui rcompensera les meilleurs influenceurs dans diffrentes catgories.





Parmi les critres de choix pour la slection des candidat.e.s maghrbin.e.s, figurent :

- Lexcellence et la reconnaissance: le concours cherche rcompenser l'excellence dans diffrentes catgories d'influence, mettant ainsi en valeur les ralisations exceptionnelles des influenceurs du Maghreb.

- Connectivit et rseautage: Les Maghreb Influencers Awards offrent une occasion unique pour les influenceurs, les marques et les professionnels du numrique pour un rseautage durable, change des expriences et partage des ides.

- Impact et Influence positive: Linfluence numrique peut tre une force motrice pour le changement positif. En mettant en avant les influenceurs qui sengagent dans des initiatives sociales et communautaires, le Concours vise encourager une influence responsable et inspirer une contribution positive la socit.





Le premier concours Maghreb Influencers Awards dcernera un prix prestigieux de 100 000 dinars tunisiens au premier laurat de la rgion du Maghreb, ainsi que des prix complmentaires et des rcompenses spciales dans les catgories suivantes :

- Best Influencer Fashion.

- Best Influencer Travel.

- Best Influencer Beauty.

- Best Influencer Food & Cooking.

- Best Influencer Humorist.

- Best Influencer Education.

- Best Influencer Sport & Fitness.

- Best Influencer Community Engagement.

- Best Influencer Lifestyle.

- Best Influencer Gaming.

- Best Influencer Podcast & Vlog.

- Best Influencer New Generation.

- Best Influencer High-Tech.

- Best Brand Influencer.