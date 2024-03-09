الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج باتحاد الشغل: "قطاع النسيج في تونس في طريقه الى الاندثار"

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قال الكاتب العام للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية بالاتحاد العام التونسي للشغل، الحبيب الحزامي، اليوم السبت بالمنستير، "إن قطاع النسيج في تونس "في طريقه الى الاندثار".



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على هامش ورشة عمل حول تقييم نشاط الجامعة بالجهة، "ان 70 مؤسسة فقط تنشط حاليا في قطاع النسيج، الذي كان في السابق يضم ما يزيد عن 200 مؤسسة، منبها الى ان القطاع يضمحل رويدا رويدا".





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واوضح، خلال الورشة التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصناعات، "ان قطاع النسيج (النسج والتكملة) لا يمثل سوى 15 بالمائة من قطاع النسيج والملابس الذي يعد 1700 مؤسسة ناشطة في قطاع النسيج والملابس.



واشار في معرض حديثه عن الصعوبات التي تتعرض اليها مؤسسات القطاع، الى أنّ مؤسسات ناشطة في النسيج تستورد القماش جاهزا من تايوان في إطار ما اعتبره "التهريب المقنن"، لتكتفي بتمريره على آلة لتلميعه ثم يمر مباشرة إلى القص في حين أنّ مؤسسات النسيج الأخرى تقوم بمختلف العمليات من غسل وصباغة وتلميع لتجد نفسها خاسرة إذ أنّ التكلفة تكون أرفع.



وافاد بان تونس تورد سنويا ما يزيد عن 100 مليون متر من القماش في حين ان 20 مليون متر من القماش فقط كفيلة بانعاش مؤسسات قطاع النسيج والتكملة وانقاذها من الافلاس داعيا الى الاعتماد في الصفقات العمومية على المؤسسات الوطنية ولا سيما الصفقات المتعلقة بازياء الجيش والشرطة.



وفي ما يتعلق بنشاط الجامعة، لفت الحزامي الى ان العمل سيرتكز خلال الفترة القادمة، على المطالبة بتحقيق العدالة الجبائية، اذ من غير المعقول ان تصرف جل الزيادة في الاجور التي تحصل عليها العاملون في القطاع في الاداءات التي ترتفع كلما ارتفع الاجر داعيا الى تطبيق جباية تراعي العاملين في القطاع الذين يتقاضون اجورا متدنية.