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بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مجموعة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثامنة

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Publié le Samedi 09 Mars 2024 - 18:40 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة لمجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:

في قاعة عيسى بن نصر
اللأولمبي القليبي - النجم الرياضي الساحلي 1 - 3
...

في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم - سعيدية سيدي بوسعيد 2 - 3
في قاعة البجاوي صفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي التونسي 0 - 3


الترتيب ن ل
1 - الترجي الرياضي التونسي 24 8
2 - النادي الرياضي الصفاقسي 18 8
3 - النجم الرياضي الساحلي 11 8
4 - مولودية بوسالم 10 8
5 - الأولمبي القليبي 5 8
6 - سعيدية سيدي بوسعيد 4 8


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