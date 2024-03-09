بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مجموعة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثامنة

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في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة لمجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:



في قاعة عيسى بن نصر

اللأولمبي القليبي - النجم الرياضي الساحلي 1 - 3



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في قاعة بوسالم

مولدية بوسالم - سعيدية سيدي بوسعيد 2 - 3

في قاعة البجاوي صفاقس

النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي التونسي 0 - 3





الترتيب ن ل

1 - الترجي الرياضي التونسي 24 8

2 - النادي الرياضي الصفاقسي 18 8

3 - النجم الرياضي الساحلي 11 8

4 - مولودية بوسالم 10 8

5 - الأولمبي القليبي 5 8

6 - سعيدية سيدي بوسعيد 4 8