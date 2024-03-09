بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مجموعة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثامنة

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في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة لمجموعة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:
في قاعة عيسى بن نصر
اللأولمبي القليبي - النجم الرياضي الساحلي 1 - 3
في قاعة عيسى بن نصر
اللأولمبي القليبي - النجم الرياضي الساحلي 1 - 3
في قاعة بوسالم
مولدية بوسالم - سعيدية سيدي بوسعيد 2 - 3
في قاعة البجاوي صفاقس
النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي التونسي 0 - 3
الترتيب ن ل
1 - الترجي الرياضي التونسي 24 8
2 - النادي الرياضي الصفاقسي 18 8
3 - النجم الرياضي الساحلي 11 8
4 - مولودية بوسالم 10 8
5 - الأولمبي القليبي 5 8
6 - سعيدية سيدي بوسعيد 4 8
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