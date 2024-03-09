سليانة: تدشين مركب تحضيري بالمدرسة الابتدائية 2 مارس ببرقو

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تم صباح اليوم السبت، تدشين المركب التحضيري"عمر الصغير البرقاوي" بالمدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بمدينة برقو من ولاية سليانة، بعد إعادة بنائه من قبل أحد ابناء معتمدية برقو الذي قال ان المركب "هدية للاطفال".

وافاد صاحب المبادرة، الناشط بالمجتمع المدني طارق البرقاوي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اشغال انجاز المركب دامت سنة كاملة، بكلفة جملية قدرت ب220 ألف دينار(باعتبار التجهيزات)، وبين ان طاقة استيعاب المركب تبلغ 25 تلميذا وتلميذة، لافتا إلى أنه تم التدخل في المؤسسة التربوية بطلب من وزارة التربية ومن المنتظر التدخل قريبا في مؤسسات أخرى.



من جهته، أفاد المندوب الجهوي للتربية نور الدين غباش، بأن فضاء المركب التحضيري، كان مسكنا وظيفيا متداع للسقوط، وقد تم التدخل فيه وإعادة بنائه وتجهيزه بأفضل التجهيزات، مشيرا الى ان قاعة التحضيري، التى كان يستغلها التلاميذ، كانت غير لائقة ومتداعية للسقوط، وهي تضم عددا كبيرا من تلاميذ القسم التحضيري (75 تلميذا وتلميذة) مقسمين على 3 فرق.



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وأضاف أن المدرسة تأسست سنة 1946، وهي أكبر مدرسة بمعتمدية برقو وتضم أكثر من 500 تلميذ وتلميذة موزعين على 18 قسما.

وذكر بالمناسبة، ان مشروع تهيئة وصيانة المدرسة في قسطها الأخير(من قبل وزارة التربية)، الذي يشمل ازالة 3 قاعات قديمة وإعادة بنائها، مبرمجة خلال السنة الجارية حتى تكون مع بداية السنة الدراسية القادمة في حلة جديدة.

يذكر أن افتتاح مركب التحضيري أشرف عليه والي الجهة وحضره الكاتب العام للولاية ومعتمد برقو وعمدة برقو المدينة والكاتب العام للبلدية والمندوب الجهوي للتربية وصاحب المبادرة وعدد من المصالح الأمنية.