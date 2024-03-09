الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يخصّص اعتمادات مالية تناهز 7 مليون دينار في إطار تنفيذ برنامج تدخلات شهر رمضان

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ينطلق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في تخصيص إعانات لفائدة ما لا يقل عن 45 ألف عائلة معوزة إضافة إلى تنظيم 48 مائدة إفطار بإعتمادات جملية تناهز 7 مليون دينار، وذلك في إطار تنفيذ برنامج تدخلات شهر رمضان المعظم للاتحاد المموّل من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.



وتم خلال جلسة عمل، انعقدت أمس الجمعة بإشراف رئيس الاتحاد أمين الكشو، التأكيد على ضرورة انجاز هذه البرامج التضامنية في أسرع الآجال في انسجام بين دور الدولة الاجتماعي ومختلف تعبيرات التضامن المجتمعي في تونس وبامكانات تونسية خالصة مع التشديد على ضرورة تطوير مختلف أشكال الفعل التضامني و مضامينه و تعزيز ثقافة التضامن الشعبي خاصة في المستويات الجهوية والمحلية.

وأكد رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على ضرورة الارتقاء بشكل التدخل الاجتماعي في شهر رمضان المعظم كما وكيفا، لافتا الى ضرورة القطع مع كل أشكال التدخل التي من شأنها أن تمس من خصوصية المنتفعين أو تلك التي تبرمج أو تنظم بهدف الدعاية أو الترويج لا أكثر.