"من باجة هنا غزة" تظاهرة لفرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان تدعو الى كف العدوان وعدم التعود على ما يجري فى غزة

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نظم فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان بباجة، اليوم السبت بساحة قصر بلدية باجة، تظاهرة "من باجة هنا غزة" انتصارا للقضية الفلسيطية ودعوة لكف العدوان قبل شهر رمضان ، وعدم التعود على ما يجري فى غزة، حسب رئيسة فرع الرابطة نهلة العرفاوى وعدد من المشاركين فى التظاهرة.

وبينت العرفاوى ان التظاهرة تمثل مساهمة بسيطة ومحاولة لرفع الاصوات المنادية بكف العدوان قبل شهر رمضان، وتحريك الشارع والخروج من التضامن فى الفضاءات المغلقة والتفاعل امام شاشات التلفزة فقط، واكدت على ضرورة الحضور الدائم للقضية الفلسطينية ومعاناة اهالي فلسطين وخاصة غزة، وقالت ان فرع الرابطة سيواصل مثل هذه التحركات وسيتم دعم الجرحي بتبرعات عينية، بعد التعرف على احتياجاتهم.

وبينت ان التظاهرة تتضمن شعارات وموسيقي واغاني حول فلسطين وحركة لقرع الاواني لمقاطعة المواد الاستهلاكية والشركات التى تدعم الكيان الصهيوني وتموله وتزوده بالاسلحة وتوزيع منشوات تحدد الجهات التى يجب مقاطعتها.

وقال احد المشاركين فى التظاهرة كريم الدريدى، ان المواطنيين بالجهة ينددون بالابادة لغزة التى تعتبر الاكثر دموية فى العالم وبمواقف عربية وغربية اعتبر انها "اسقطت الاقنعة على النظام العالمي" وايضا بشعارات حقوق الانسان التى "يتم التشدق بها" ودعا الى مؤازرة اهالي غزة ودعوتهم للصمود.



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وتضمنت التظاهرة عرضا مسرحيا للاطفال حول غزة وتمثيل لاشلاء وجثث ملقاة على ارض ساحة بلدية باجة اشارة الى الاف الموتى بغزة، وقرع للاواني الفارغة، ورفع شعارات تضامن من اطفال غزة ومعادية لتجويعهم وتجويع اهاليهم، خاصة مع قدوم شهر رمضان ومعادية للكيان الصهيونى وكل من يدعمه.