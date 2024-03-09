تسجيل هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg width=100 align=left border=0>

سجل خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية هطول كميات متفاوتة من الأمطار على عدة جهات من البلاد تراوحت بين المليمتر واحد والسبع مليمترات وفق نشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي السبت 9 مارس.



وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب الميلمتر حسب الولايات:

ولاية زغوان: زغوان 1 //مقرن 1 //بير مشارقة 1 //



...





ولاية بنزرت :جومين 2 //سجنان 1 //غزالة 2 //



ولاية جندوبة :طبرقة 6 //عين دراهم 4 //بوسالم 2 //غار الدماء 1 //سد بربرة 3 //



ولاية باجة :باجة المحطة 2 //نفزة 2 //تيبار 1 //



ولاية الكاف : الكاف2// نبر 1 //



ولاية سليانة :برقو 5 //مكثر 2 //الروحية 1 //سليانة 3 //كسرى 7 //



ولاية القيروان: العلا 2 //عين جلولة 2 //



ولاية القصرين: سبيبة 2 //تالة 1 //

كما تميزت ابرز الظواهر الجوية المسجلة خلال الأٍبع والعشرين ساعة الماضية بظهور ضباب محلي بالقصرين.