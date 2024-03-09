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تسجيل هطول كميات متفاوتة من الامطار خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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Publié le Samedi 09 Mars 2024 - 11:26 قراءة: 0 د, 41 ث
      
سجل خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية هطول كميات متفاوتة من الأمطار على عدة جهات من البلاد تراوحت بين المليمتر واحد والسبع مليمترات وفق نشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي السبت 9 مارس.

وفيما يلي كميات الأمطار المسجلة بحساب الميلمتر حسب الولايات:
ولاية زغوان: زغوان 1 //مقرن 1 //بير مشارقة 1 //
...


ولاية بنزرت :جومين 2 //سجنان 1 //غزالة 2 //

ولاية جندوبة :طبرقة 6 //عين دراهم 4 //بوسالم 2 //غار الدماء 1 //سد بربرة 3 //

ولاية باجة :باجة المحطة 2 //نفزة 2 //تيبار 1 //

ولاية الكاف : الكاف2// نبر 1 //

ولاية سليانة :برقو 5 //مكثر 2 //الروحية 1 //سليانة 3 //كسرى 7 //

ولاية القيروان: العلا 2 //عين جلولة 2 //

ولاية القصرين: سبيبة 2 //تالة 1 //
كما تميزت ابرز الظواهر الجوية المسجلة خلال الأٍبع والعشرين ساعة الماضية بظهور ضباب محلي بالقصرين.


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