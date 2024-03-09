المنستير: انطلاق توزيع طرود غذائية رمضانية لفائدة 1250 أسرة بالجهة

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أعطى والي المنستير المنذر بن السيك علي مساء اليوم الجمعة، إشارة انطلاق توزيع اللجنة الجهوية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالمنستير مساعدات رمضان لفائدة 1250 أسرة وذلك دون احتساب المجهود الجهوي وفق ما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء ماجدة يزيدي كحيلي المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.



وتتمثل هذه المساعدات في طرود غذائية تشمل موادا غذائية متنوعة منها الفرينة والسميد و5 كغ من السكر والزيت النباتي والحليب والتمر والطماطم مضاعفة التركيز وعلب التن والمعجون والعجين الغذائي بمختلف أنواعه بقيمة تفوق 80 دينارا للطرد الغذائي الواحد. وستكون هناك دفعة ثانية من المساعدات الغذائية قبل عيد الفطر.

ويوجد إلى جانب هذه المساعدات مجهود للجان المحلية والجمعيات وبعض البلديات من ذلك أنّ بلدية المكنين خصصت 11 ألف دينار بمعدل 100 دينار للأسرة الواحدة خلال شهر رمضان حسب ماجدة يزيدي كحيلي.



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ويبلغ عدد العائلات المنتفعة بخدمات برنامج الأمان الاجتماعي والمتحصلة على تحويلات مالية شهرية بولاية المنستير 8700 أسرة وهي تنتفع إلى جانب 240 دينار شهريا بمساعدة في رمضان قدرها 60 دينار ومثلها بمناسبة عيد الفطر.