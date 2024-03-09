صفاقس : "تأقلم وتكيف القانون مع أزمة المناخ " ... محور ملتقى دولي يومي 8و9 مارس بكلية الحقوق بصفاقس.

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مثل موضوع "تأقلم وتكيف القانون مع أزمة المناخ " محور ملتقى دولي، ينتظم يومي 8 و9 مارس الجاري، بصفاقس، وذلك ببادرة من كلية الحقوق بصفاقس بالشراكة مع جمعية إفريقية.



وأفادت الأستاذة بكلية الحقوق بصفاقس، عفاف الهمامي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه "تم اختيار طرح المسألة البيئية من الناحية القانونية، باعتبار أن التغيرات المناخية والأزمات والتداعيات والتحديات المنجرة عنها، باتت تفرض نفسها على رجال القانون، والباحثين، ونشطاء المجتمع المدني".





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وأكدت "ضرورة تغيير الإطار القانوني، والنصوص التشريعية وتطويرها، من أجل أن تتأقلم مع التغيرات المناخية، وتساهم في إيجاد حلول للأزمات والتداعيات البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، وحتى منها المتعلقة بحقوق الإنسان، المنجرة عنها".



وأشارت إلى أنه " يجب العمل على إعادة النظر في مجلة المياه في تونس المحدثة منذ 1975 وتطويرها، حتى تتأقلم مع التغيرات المناخية، والمصادقة على مشروع مجلة البيئة من قبل مجلس نواب الشعب، من أجل مقاومة آثار التغيرات المناخية ".



من جهته، قال المدير التنفيذي لجمعية إفريقية، والباحث في القانون، ياسين الطريقي، أن "القانون الدولي للتغيرات المناخية، يعد فرعا مستجدا، وأن المنظومة التشريعية والقانونية في تونس، بدأت تخطو خطواتها في هذا المجال، من خلال تكريس المسألة المناخية في دستور 2014، ودستور 2022، في إنتظار تكيف بقية النصوص التشريعية مع ما جاء في إتفاقية باريس لسنة 2015، المتعلقة بالتغيرات المناخية ".



واعتبر أن "مسألة مجابهة التأثيرات المناخية، تعد ذات أولوية، بإعتبار أن التغيرات المناخية لها تداعيات على جميع المجالات، البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية"، وفق تقديره.



وأشار إلى أن "جمعية إفريقية بادرت السنة الفارطة وهذه السنة بتكريس العديد من المشاريع في مجال التغيرات المناخية، حيث أطلقت أكاديمية للتعليم والنشاط البيئي، قامت خلالها بتكوين 20 شابا في مجال التغيرات المناخية، وانبثق عنها مشاريع تخرج في المجال ".



يذكر أن الملتقى الدولي، يندرج ضمن الأنشطة العلمية لكلية الحقوق بصفاقس، التي تتميز بمتابعتها المستمرة للمستجدات القانونية المختلفة، وبانفتاحها على المجتمع المدني، وذلك من خلال تنظيم هذا الملتقى مع جمعية إفريقية المهتمة بقضايا البيئة والمناخ وحقوق الإنسان.



وسيتم التطرق خلال هذا الملتقى الدولي الذي يجمع مشاركين من دول مختلفة (تونس وفرنسا وإيطاليا) ومنتمين إلى المجال الأكاديمي والقضائي والبحثي، والإداري والمجتمع المدني، إلى الأبعاد المتداخلة لموضوع المناخ وعلاقته بالقانون في فروعه المتعددة.



كما سيكون الملتقى مناسبة لانفتاح القانون على الفن من خلال عرض شريط قصير بعنوان "ذو راد" من إخراج مبروكة ورشدي خذير، والذي يطرح إشكالية الصيد العشوائي.



وقد تحصل هذا الشريط مؤخرا على جائزة الواحة الذهبية الأولى في المهرحان الدولي للسينما البيئية في قابس.