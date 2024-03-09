اختتام المرحلة الأولى من برنامج مبدعات المنستير بمشاركة 80 حرفية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65ec0a19d280e5.07925660_ijnolgmpqhfke.jpg width=100 align=left border=0>

احتضن مساء يوم الجمعة قصر المعارض بالساحل حفل اختتام برنامج "مبدعات المنستير" الذي وقع تنفيذه في إطار شراكة بين المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير ومنظمة اندا للعالم العربي في أربع دور شباب بالجهة لفائدة 80 من الحرفيات من مختلف الشرائح العمرية وفق ما أفاد وكالة تونس أفريقيا للأنباء محمّد الهادي السقا المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير.





وسيقع المرور لتنفيذ المرحلة الثانية من هذا البرنامج وفيها مرافقة وإمكانية إسناد قروض صغرى لفائدة المشاركات في المرحلة الأولى من هذا البرنامج للانتصاب للحساب الخاص.



...



ويدخل الإدماج المهني والاجتماعي ضمن المهام التي تضطلع بها المؤسسات الشبابية حسب السقا، الذي أشار إلى أنّهم سيبحثون إمكانية تعميم هذا البرنامج على بقية دور الشباب ونوادي الشباب الريفي بولاية المنستير.



وأوضح كاظم المصمودي المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالمنستير أنّ الحرفيات تعترضهن العديد من الصعوبات في ممارسة نشاطهن منها التمويل إذ أن عددا كبير من الحرفيات لا تشملهن القروض الصغرى للبنك التونسي للتضامن وللديوان الوطني للصناعات التقليدية بما أنهن لا تتوفر فيهن الشروط وخاصة منها الكفاءة المهنية، فساعدهن برنامج مبدعات المنستير ساعدهن على تطوير كفاءاتهن المهنية وكيفية تسيير مشاريعهن.

وثمن المصمودي هذا البرنامج الذي شمل حرفيات من مختلف المستويات التعليمية وفي اختصاصات مختلفة دون اعتبار للسن وشجع المبادرة الخاصة، مشيرا إلى أنّ الحرفيات اللواتي تحصلن على قروض سيقع تشريكهن خلال صائفة 2024 في معارض صغرى في بعض المناطق السياحية لترويج منتوجاتهن.



وتضمن برنامج مبدعات المنستير خمس دورات تكوينية في المهارات الحياتية، والمهارات الريادية، والمهارات الفنية، والتثقيف الاجتماعي، والتثقيف المالي تواصلت من جانفى 2024 إلى 7 مارس الجاري حسب سندس الشابي مديرة دار الشباب سيدي عامر والمشرفة على برنامج مبدعات المنستير بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير.



وتوجد من بين 80 حرفية مشاركة في برنامج مبدعات المنستير أكثر من 58 امرأة ستحصل على بطاقة حرفية، ومنهن من ستحصل على قرض تمويل من منظمة إندا تمويل، وبعضهن سيشاركن في تكوين مع فضاء المبادرة.

وانتظم على هامش حفل الاختتام وتوزيع شهائد ختم التكوين معرض لمنتوجات بعض الحرفيات من اللواتي شاركن في برنامج مبدعات المنستير كاللباس التقليدي والتطريز اليدوي، وصنع الصابون، والحلي، ومكملات الموضة، وصنع الحلويات التقليدية، والنسيج التقليدي.



