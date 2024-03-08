هيكل بن محفوظ يؤدي اليمين كقاض بالمحكمة الجنائية الدولية

أدى هيكل بن محفوظ، الذي تم انتخابه مؤخرا قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية، اليمين، أثناء موكب رفيع المستوى أقيم اليوم الجمعة بمقر المحكمة بلاهاي (هولندا).



وتم انتخاب بن محفوظ في هذا المنصب لمدة تسع سنوات، في الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التي عقدت بنيويورك في ديسمبر المنقضي.





وحسب ما أعلنه رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي، فقد انظم بن محفوظ إلى محكمة الجنايات الدولية بعد مسيرة أكاديمية طويلة ومتميزة انطلقت منذ 1996، مضيفا أنه حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الإنساني من جامعة قرطاج سنة 2005، وشملت أبحاثه عدة مسائل على غرار حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة و حقوق الضحايا وإصلاح القطاع الأمني وحقوق الإنسان والتحولات الديمقراطية.وقد تمت دعوة بن محفوظ بانتظام لتقديم دروس بعدد من الجامعات خارج تونس، وشغل بالإضافة إلى مسيرته الأكاديمية عدة مناصب قيادية فضلا عن تبوئه عدة مناصب كخبير أو مستشار في العديد من المنظمات الدولية.واعتبر رئيس المحكمة الجنائية الدولية، إثر تهنئة القضاة المنتخبين، أن تنوع مسيرة القضاة وكفاءتهم المتميزة وأهمية خبراتهم المهنية ستكون محفزا كبيرا لهذه المؤسسة القضائية المستقلة.من جانبها قالت رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بايفي كوكورانتا، إن انتخاب القضاة الستة الجدد تم في إطار من الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي مشيرة إلى أن الانتخابات ضمنت التوازن الرصين بما يسمح بتمثيل الأنظمة القانونية المختلفة حول العالم وبشمولية عادلة على المستويين الجغرافي والجنساني.واعتبرت كوكورانتا في كلمة ألقتها أمام القضاة، أن الارتقاء إلى منصب قاض بالمحكمة يعد "شرفا لا مثيل له" و"مسؤولية ثقيلة" مضيفة، أثناء الحفل الذي بث مباشرة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، "أن ترشيحكم يستجيب لتطلعات الضحايا والمتهمين والمجموعات المتضررة بالخصوص والمجتمع الدولي عموما".ودعت الرئيسة القضاة إلى تحمل الواجب الرسمي المتمثل في إقامة العدل بنزاهة وضمير حي، مؤكدة أن مصداقية المحكمة ونزاهتها يعتمدان على قدرة القضاة على تمثيلها بكل إنصاف وحياد.وادى خمسة قضاة آخرين اليمين خلال الموكب ذاته وهم القاضي كيبونغ بايك (جمهورية كوريا) وايردنبالسوران دامدان (منغوليا) ونيكولا غايو (فرنسا) و بيتي هوهلر (سلوفينيا) و ايليا موتوك (رومانيا) وادى هؤلاء القضاة اليمين وفق نظام بروتوكولي وهو السن .ولن يصبح القضاة المنتخبين قضاة لدى المحكمة بشكل نهائي إلا بعد آداء اليمين خلال جلسة عامة للمحكمة وسيباشر القضاة مهامهم يوم الاثنين المقبل 11 مارس الجاري وسيكونون ضمن القضاة الثمانية عشر للمحكمة .وتتمثل اول مهمة للقضاة في انتخاب رئيس جديد للمحكمة ونائبين له للسنوات الثلاث المقبلة ،وفق ما ذكره رئيس المحكمة.وخلال أدائه القسم تعهد القاضي هيكل بن محفوظ قائلا" أعلن رسميا أنني سأقوم بواجباتي وأمارس صلاحياتي كقاض في المحكمة الجنائية الدولية بكل شرف وإخلاص، وبكل حياد وبكل ضمير، وأنني سأحترم الطابع السري للتحقيقات وللتتبعات ولسرية المداولات".وجرى الموكب بحضور المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، وكاتب المحكمة الجنائية الدولية، أوزفالدو زافالا جيلر، ورئيسة نقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ماري هيلين برول، بالإضافة إلى أفراد من عائلات القضاة الجدد.وحضرت الموكب ايضا رئيسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، بايفي كوكورانتا وترأست مراسم أداء اليمين الرسمية.وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة الإدارية والتشريعية الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية وتتكون من ممثلي الدول (124 دولة حاليا) التي صادقت على نظام روما الأساسي الذي اعتمد سنة 1998.