سفير اليابان بتونس يثمن مستوى تقدم المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي

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ثمن سفيرسفير اليابان بتونس، اوسوغا تاكيشي، مستوى تقدّم المفاوضات بين خبراء وزارتي المالية في كلا البلدين بخصوص إبرام اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وما لها من انعكاسات إيجابيّة على دفع الاستثمار وتبادل الخبرات بين الجانبين



وشدد المسؤول الياباني خلال لقاء جمعه بوزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة، الحرص على مواصلة دعم المشاريع التنموية المشتركة بالتعاون بين مختلف الأطراف المتدخّلة من الجانبين.





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وتطرق الجانبان، أساسا، إلى تقدم المشاريع المشتركة وسبل تسريع نسق انجازها، وفق بلاغ أصدرته وزارة المالية.



وأكّدت نمصية أهمية مزيد تطوير مستوى الشراكة القائمة بين تونس واليابان وتعزيز التعاون المالي بما يعكس مستوى علاقات الصداقة التاريخيّة التّي تربط البلدين.



واستعرضت أهمّ المؤشرات التي تعكس صمود البلاد التونسية على المستوى الاقتصادي والمالي رغم التداعيات السلبية للأزمات المتتالية التّي يعرفها العالم وآثارها على الوضعية الاقتصادية ببلادنا وعلى توازنات المالية العمومية.