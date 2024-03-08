ناشطات في المجتمع المدني يطالبن بتنقيح القانون الانتخابي لتعزيز حضور المرأة في المجالس المنتخبة

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مثّل تعزيز مشاركة النساء ذوات الاعاقة في الشأن العام، محور ندوة عقدتها اليوم الجمعة، المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية في تونس شاركت في أشغالها ناشطات من جمعيات الدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة، اقترحن ضمنها تنقيح القانون الانتخابي لمنح حصة لتمثيل النساء في تركيبة المجالس المنتخبة.



وأوضحت ممثلة المؤسسة، ايمان بن عاشور، ان تنظيم هذه الندوة التي حملت اسم "كلّنا هنّ"، يهدف الى دعم مساهمة المرأة ذات الاعاقة في الحياة السياسية والمجتمع المدني، معتبرة، أن تمثيلية النساء ذوات الاعاقة في الحياة السياسية ماتزال متدنية جدا.





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ولاحظت، أن ضعف تمثيلية النساء في تونس لا يقتصر في ضعف الحضور في مجلس النواب بل يشمل كذلك الحضور في المجالس المحلية، منبّهة، الى أن التمثيل الحالي للنساء لا يفي بالغرض ولايمكن مقارنته بما وصفته الحضور المهيمن للرجال في هذه المجالس.



وأقرت بأن التناصف الذي نص عليه دستور 2014، لم يكن من الممكن أن يستمّر مع نظام الانتخاب على الأفراد، مبرزة أنّ المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية خلصت اثر جملة من المشاوات مع خبراء في الفقه الدستوري الى ضرورة الاستناد على مبدأ التمييز الايجابي لفائدة النساء بتخصيص حصة قارة تضمن حضورهن بالمجالس المنتخبة.



وذكرت بأن المؤسسة قد نظمت دورات تدريبية لتعزيز القدرات والثقة بالنفس في القيادة والمناصرة وذلك في اطار نشاطها مع عدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء والأشخاص ذوي الاعاقة.



من جهتها أكدت عضو المجلس المحلي بمعتمدية مرناق بولاية بن عروس هدى عباسي، أنه يتعين العمل من أجل القطع مع المشاركة الصورية للأشخاص ذوي الاعاقة في المجالس المنتخبة.



وكانت هدى عباسي قد تحصّلت على العضوية بهذا المجلس اثر صعودها عبر نظام القرعة الذي أقرّ تخصيص مقعد آلي لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة الى أن النهوض بتمثيلية النساء ذوات الاعاقة يمكن أن يرتكز الى تمثيلية تصاعدية تمكّن من الترفيع تدريجيا في مستوى حضورهن في تركيبة المجالس الجهوية.



واشارت الى أهمية أن يستفيد الأشخاص من ذوي الاعاقة من التمكين الاقتصادي وذلك من خلال سياسة عمومية ترتكز على معطيات احصائية دقيقة حول تشغيليتهم، معتبرة أنه يتعين تسليط عقوبات زجرية لضمان احترام تشغيل نسبة لا تقل عن 2 بالمائة لفائدة ذوي الاعاقة بالمؤسسات العمومية والخاصة.



والجدير بالذكر أن تنظيم هذه الندوة حول مشاركة النساء ذوات الاعاقة في الشأن العام يأتي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق لليوم 8 مارس من كل سنة.

