استئناف المركز الوطني البيداغوجي لدوره في طباعة الكتب المدرسية سيمكن من تفادي خسائر مالية مرتفعة (وزير التربية)

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قال وزير التربية، محمد علي البوغديري، اليوم الجمعة، "أن استئناف المركز الوطني البيداغوجي لدوره الحيوي في طباعة الكتب المدرسية سيمكّن من تفادي الخسائر المالية المرتفعة المنجرة عن طباعتها بالخارج".



وشدد الوزير، خلال زيارة اداها الى مقر المركز، ضرورة أن يُعبّر اخراج الكتاب المدرسي عن مضمونه مع وجوب توخّي الدقة في صفحاته وفق ما اوردته وزارة التربية في بلاغ لها اليوم.





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ودعا البوغديري الى أن يتسّم الكتاب المدرسي بالجاذبية نظرا لأهمية مرحلة الطباعة خاصة من حيث احترام المواصفات الفنية، معتبرا أن المركز الوطني البيداغوجي يعدّ أحد الأجهزة الحيوية الهامة التي تعول عليها الوزارة من اجل تأمين العودة المدرسية القادمة في أحسن الظروف.



وقد عاين الوزير رفقة الرئيس المدير العام للمركز محمد العدالي، مختلف أقسام ومرافق المركز، ومن بينها المطبعة التي تستخدم أحدث المعدّات لتوفير خصائص الطباعة المميزة للكتاب المدرسي.



وكانت الزيارة مناسبة اشرف خلالها وزير التّربية على افتتاح اشغال مجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي واستمع الى أعضائه وتحاور معهم حول عديد المواضيع ذات الصلة بالشأن التّربوي.



والجدير بالذكر ان مجلس إدارة المركز يضم في تركيبته ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات الثقافة و المالية و التّربية و التجارة والتّعليم العالي والصناعة والطاقة و الفلاحة .

