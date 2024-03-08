السفارة الأمريكية بتونس تطلق مشروع تمكين النساء العاملات في الفلاحة في 4 ولايات تونسية

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أطلقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، اليوم الجمعة، "مشروع التمكين النساء العاملات في الفلاحة" وذلك في اربع ولايات (باجة وجندوبة وسوسة ونابل) بهدف توفير الدعم ل12 تعاونية فلاحية تقودها نساء في هذه الولايات.



وأفادت السفارة الأمريكية في بلاغ تلقت (وات) نسخة منه اليوم الجمعة، أن السفير الأمريكي جون هوي، أشرف على اطلاق هذا المشروع تجسيدا لالتزام الحكومة الأمريكية بتمكين المرأة في القطاع الفلاحي في تونس، مشيرا الى أن المشروع يرتكز على توفير استراتيجيات فنية وريادية مبتكرة لمعالجة تغير المناخ، وتعزيز المردودية، وتعزيز الأمن الغذائي.





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واشارت السفارة الى أن عناصر المشروع تتضمن التكوين الفني، وبناء القدرات، وتوفير معدات مستدامة ومبتكرة، مبينة أن عدد المنتفعات ببرنامج الدعم يصل الى 200 امرأة ريفية تعملن في الفلاحة وقطاع الأعمال الفلاحية.



وسيساعد البرنامج أيضا في تطوير مهارات النساء في مجال الأعمال وتحسين سلسلة القيمة لمنتجاتهن، وبالتالي زيادة دخلهن، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية لمجتمعاتهن.



وأبرز السفير الأمريكي أن هذا المشروع ينسجم مع الدور المحوري الذي تلعبه المرأة التونسية في القطاع الفلاحي، مشيرا الى أن اطلاقه يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق ل 8 مارس .



وأشاد، بالسجل الحافل لتونس في النهوض بانجازات المرأة في قطاعات الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والأمن مثمّنا، انخراط ممثلّات التعاونيات الفلاحية ال 12 التي تقودها النساء اللواتي حضرن موكب اطلاق المشروع.



الجدير بالذكر أن هذا المشروع الذي يحمل اسم WAGES يحظى بتمويل قيمته 2.1 مليون دولار،ويتم تنفيذه على 36 شهرا من قبل شركة Deloitte بالشراكة مع المنظمات المحلية والجهات المعنية.

