سوسة: الاحتفاظ بأجنبي من أجل تكوين عصابة للاتجار في المخدرات وحجز 50 ألف قرص مخدر بحوزته (مصدر قضائي )

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- أفاد وسام الشريف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 بأن النيابة العمومية بذات المحكمة أذنت بالاحتفاظ بشخص أجنبي (من دولة مجاورة) على ذمة الابحاث من أجل تكوين عصابة عبر وطنية للاتجار في المخدرات وتوريدها وتهريبها، وارتكاب جرائم غسيل الاموال المتأتية من جرائم الاتجار في المخدرات.



وأضاف الشريف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، مساء اليوم الجمعة، أن الاحتفاظ بالمشتبه به المذكور تم أمس الخميس إثر مداهمة منزله الواقع بمنطقة خزامة سوسة، اين ألقي القبض عليه، وذلك بعد توفر معلومات تفيد باندماج شخص أجنبي الجنسية في شبكة دولية للتهريب والتخزين والنقل والاتجار بالمواد المخدرة.

كما تم، وفق ذات المصدر القضائي، حجز 19 كيسا من الحجم الكبير تحتوي علی كمية هامة من أقراص يشتبه أنها من نوع "الاكستازي"، مختلفة الاحجام والالوان تقدر بحوالي 50000 قرص مخدر أي ما يقارب حوالي 19 كلغ، إلى جانب حجز سيارة معدة لنقل وترويج المخدرات و3 موازين الكترونية يشتبه في احتوائها علی رواسب مخدرات و5 قوارير ماء صغيرة تستغل في تعاطي الكوكايين ويشتبه في احتوائها علی المادة المخدرة المذكورة، وطبق بلوري يحتوي علی ذات المادة.