البريد التونسي يعلن عن مواعيد فتح مكاتبه خلال رمضان في ظل خطط لفتح عدد منها يوم السبت

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يفتح البريد التونسي، مكاتبه ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية، خلال شهر رمضان، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس .



وأضاف البريد التونسي، في سياق متصل، انه سيقوم بفتح المكاتب والوكالات التابعة له، يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.





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وأشار الى انه سيتم تامين حصة عمل على مستوى 66 مكتب بريد و25 وكالة بريد أيام السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة.