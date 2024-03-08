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بنزرت: إجراءات جهوية لتدعيم وظيفية سوق الجملة للسمك بجرزونة

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Publié le Vendredi 08 Mars 2024 - 23:11 قراءة: 0 د, 57 ث
      
الـتأمت، اليوم الجمعة، بمقر ولاية بنزرت، جلسة عمل قطاعيّة خصّصت للنظر في مختلف السبل الكفيلة بمزيد تدعيم وظيفية سوق الجملة لبيع السمك بجرزونة، وذلك تحت إشراف والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، وبحضور معتمد جرزونة، إلياس بن الشيخ، والمصالح البلدية والأمنية والإدارية ذات العلاقة.

وقال معتمد جرزونة، في تصريح لوكالة تونس إقريقيا للأنباء، إنه تمّ خلال الجلسة اتخاذ جملة من الإجراءات من أجل مزيد تعزيز وظيفية المنشأة سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي والبيئي، خاصة في ما يتعلّق بتوفير الإنتاج ودعم مهنيي القطاع وأنشطته.
وبيّن أن الحضور أجمعوا على أهمية تعزيز التنظيم الاداري واللوجستي والبشري للسوق من خلال دعوة المستلزم الى تنفيذ ما عليه من واجبات مدرجة ضمن كراس الشروط المصادق عليها، علاوة على مواصلة مجهود المراقبة الصحية وتوفير بيطري قار بالمكان، كما تم الاتفاق على تنفيذ المصالح البلدية لحملات دورية من أجل تعهد المحيطين الداخلي والخارجي للسوق، بالتوازي مع مجهودها اليومي في المجال، وتوفير ما يجب من ظروف بيئية ملائمة لنقل وبيع السمك، وبحث إمكانية توفير فواتير الكترونية لتعزيز شفافية المعاملات، والترفيع في عدد العمال بالسوق.
...

يشار إلى ان سوق الجملة للاسماك بجرزونة تعتبر من الأسواق النموذجية في مجالهـ، وإحدى المنشآت المعروفة جهويا ووطنيا، وقد خضعت مؤخرا لأشغال تهيئة وتعهد.



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