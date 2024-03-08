Babnet

وزير الداخلية يفتتح ندوة رؤساء مناطق الحرس ويؤكد على الارتقاء بالعمل الأمني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eb0c5b79f1d9.89886338_kqpfonemlgjih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 08 Mars 2024 - 13:40 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكد وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الجمعة في افتتاح ندوة رؤساء مناطق الحرس الوطني بثكنة العوينة، ضرورة تدارس آليات الارتقاء بالعمل الأمني خاصة في المجالات الهامة على غرار مكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي للاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار.

وأضاف الفقي، وفق بلاغ للداخلية، أنه من الضروري أيضا العمل على الوقاية من حوادث المرور وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في العمل الأمني وحسن التصرف في الموارد البشرية و التخطيط الجيد وقت الأزمات.

...

وثمن جهود رؤساء مختلف مناطق الحرس الوطني، الذين قال إنهم لا يدخرون جهدا في التضحية وإنفاذ القانون وخدمة المواطنين والذود عن حرمة الوطن.

وقال الوزير إن هذه الندوة تمثل فرصة لتعزيز أواصر الانسجام والتنسيق بين مختلف الأسلاك والعمل المتواصل في إطار وحدة المؤسسة الأمنية.

وحضر الافتتاح بالخصوص المدير العام آمر الحرس الوطني وثلة من المديرين العامين ومديري الحرس الوطني.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283607


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 14:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*