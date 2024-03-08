وزير الداخلية يفتتح ندوة رؤساء مناطق الحرس ويؤكد على الارتقاء بالعمل الأمني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eb0c5b79f1d9.89886338_kqpfonemlgjih.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الجمعة في افتتاح ندوة رؤساء مناطق الحرس الوطني بثكنة العوينة، ضرورة تدارس آليات الارتقاء بالعمل الأمني خاصة في المجالات الهامة على غرار مكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي للاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار.



وأضاف الفقي، وفق بلاغ للداخلية، أنه من الضروري أيضا العمل على الوقاية من حوادث المرور وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في العمل الأمني وحسن التصرف في الموارد البشرية و التخطيط الجيد وقت الأزمات.





...



وثمن جهود رؤساء مختلف مناطق الحرس الوطني، الذين قال إنهم لا يدخرون جهدا في التضحية وإنفاذ القانون وخدمة المواطنين والذود عن حرمة الوطن.



وقال الوزير إن هذه الندوة تمثل فرصة لتعزيز أواصر الانسجام والتنسيق بين مختلف الأسلاك والعمل المتواصل في إطار وحدة المؤسسة الأمنية.



وحضر الافتتاح بالخصوص المدير العام آمر الحرس الوطني وثلة من المديرين العامين ومديري الحرس الوطني.





