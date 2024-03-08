في اليوم العالمي للمرأة آمال بلحاج موسي تؤكد أن التمكين الاقتصادي للنساء هو الخيار الاستراتيجي لتوسيع خيارات العمل أمامهن

أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى أن التمكين الاقتصادي للنساء هو الخيار الاستراتيجي لتوسيع خيارات العمل أمامهن وذلك خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته الوزارة بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي حول "برنامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وقصص نجاح" في إطار الإحتفاء باليوم العالمي للمرأة الموافق ل 8 مارس من كل سنة.



وأضافت آمال بلحاج موسى أن الوزارة تسعى الى أن تكون سنة 2024 سنة التمكين الإقتصادي بامتياز مشددة في هذا الصدد على ضرورة مضاعفة الجهود للحد من مظاهر الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وكل أشكال التمييز وتعزيز تشغيلية النساء والفتيات.





ولفتت الى أن الوزارة وضعت خطة عمل لمساعدة النساء على إحداث المشاريع ومرافقتهن وتكوينهن ومساعدتهن أيضا على تسويق منتوجاتهن مبرزة أن مختلف البرامج الموجّهة للمرأة على اختلافها تعمل على تشجيع النساء والفتيات لخلق ثقافة المبادرة الخاصة والريادة على غرار برنامج ريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات 2022-2025، حيث تم تسجيل أكثر من 15 ألف مطلب تمويل بالمنصة الرقمية المخصصة لهذا البرنامج.وأضافت في السياق ذاته أنه والى حدود 31 ديسمبر 2023 موّل برنامج رائدات 3679 من المشاريع النسائية وأحدث 5605 موطن شغل مباشر مذكّرة أنه تم يوم 23 فيفري الماضي امضاء ملاحق تعديلية مع البنك التونسي للتضامن للترفيع في سقف التمويل من 150 ألف دينار الى 200 ألف دينار إضافة الى تمويل المجامع التنموية الفلاحية النسائية التي تم دعمها من قبل الوزارة.وأشارت بلحاج موسى الى أنه وبالشراكة مع البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي تم الترفيع في مبلغ الاعتمادات من 20 بالمائة الى 30 بالمائة من كلفة المشروع من موارد خط التمويل "رائدات" وذلك بالنسبة لمختلف المشاريع ذات العلاقة بالفلاحة المستدامة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة.واستعرضت بلحاج موسى بالمناسبة بقية البرامج على غرار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة وبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي والبرنامج الوطني "صامدة " للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهددات.وأوضحت أن هذا اليوم الإعلامي هو شكل من أشكال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي اختارت له الجمعية الأممية للأمم المتحدة هذه السنة شعار "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم"، وفرصة أيضا للتعريف ببرامج الوزارة ومناسبة لتقريب الخدمات لطالبيها بالتسجيل الآني والفوري للراغبات في الانتفاع ببرنامج "رائدات".