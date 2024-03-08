الكشف عن شبكة دولية تنشط في مجال ترويج المخدرات وحجز 50 ألف قرص مخدر (الداخلية)

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افادت وزارة الداخلية انه تم الكشف عن "شبكة دولية تنشط في مجال ترويج المخدرات" وحجز 50 ألف قرص مخدر

وجاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوزارة ان معلومات توفرت لدى الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها اندماج شخص من بلد مجاور في شبكة دولية لتوريد وترويج المواد المخدرة، وبإجراء جملة من التحريات الميدانية المعمقة، تسنى يوم 7 مارس الجاري تحديد مقر اقامة المعني بجهة خزامة الشرقية سوسة، ومداهمة المنزل المذكور و إلقاء القبض على المظنون فيه وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة.



واضاف البلاغ انه بإجراء عمليات التفتيش تم حجز 19 كيسا كبير الحجم يحتوي علی 50 ألف قرص مخدر من مختلف الاحجام والألوان.



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كما تم حجز 5 قوارير ماء صغيرة تستغل في تعاطي مادة الكوكايين وسيارة معدة لنقل وتهريب المخدرات و3 موازين الكترونية.

وبعد مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، تم الاحتفاظ بذي الشبهة والأبحاث متواصلة علی صعيد الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني۔

