باجة: مشروع "احنا الساس" يتمكن من تركيز عدد من المشاريع المنتجة مع التصرف المحكم فى الغابات لفائدة 75 امراة بنفزة

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تمكن مشروع " احنا الساس"، الذى نفذته جمعية "صوت الشاب" بباجة، بتمويلات من الصندوق العالمي للبيئة بلغت 109 الاف دينار، من تركيز عدد من المشاريع والانشطة المنتجة التى تراعي التصرف المحكم فى الغابات والثروات الطبيعية والمقاومة للتغيرات المناخية لفائدة 75 امراة من منطقة راس الواد بنفزة بباجة .



واكدت منسقة مشروع "احنا الساس" نور فطحلي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، على هامش ورشة اختتام المشروع، امس الخميس، ان هذا المشروع انجز مع مجمع التنمية الازدهار وتواصل على مدى 12 شهرا لتمكين النساء القاطنات بالوسط الريفي والغابي من مصدر دخل مع تصرف محكم فى الثروات الغابية براس الواد الغنية بالغطاء النباتي والغابي.

واضافت انه تم تكوين النساء فى التاقلم مع التغيرات المناخية، وتقطير النباتات لانتاج الزيوت العطرية والطبية، وتربية دجاج الضيعة، وتربية النحل، مع تمكينهن فى كل مرحلة من التكوين من التجهيزات المناسبة لممارسة انشطتهن ومنها تجهيزات فردية وتجهيزات تبقي علي ذمة المجمع للاستغلال الجماعي لمنخرطى المجمع الذين تطور عددهم الي 160 منخرطا مقارنة ب55 منخرطا قبل تدخل المشروع، ومن بين هذه التجهيزات الة لتفقيس البيض وبيوت نحل وقطار وبيوت مكيفة لانتاج النباتات التى يتم تقطيرها حتى لا يتم تفقير الغابة.



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واضافت انه تم تركيز كل الانشطة بالتنسيق مع لجنة قيادة لضمان فاعلية المشروع واستدامته، كما اصبح مجمع الامتياز معترف به ويمكنه الاستفادة والتقديم فى كل مشروع قادم للمنطقة.

وصرحت رئيسة جمعية "صوت الشاب" ايمان الجابري لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء بان اهم هدف تم تحقيقه للمشروع، هو استغلال الغابة وثروات المنطقة لكن بصفة مستدامة مع المحافظة عليها، مبرزة ان نساء منطقة راس الوادى يتمتعن الان بقدرة على الانتاج وتوفير دخل اقتصادى كما اصبحن واعيات بعدد من التحديات البيئية وبسبل معالجتها مثل زراعة اشجار الخروب المقاوم للجفاف وانتاج النباتات المستعملة فى التقطير وصنع السماد العضوى.

وبينت ان المشروع مكن اهالي المنطقة من بيئة جديدة للعمل والاستثمار ودعم مجمع من شانه تطوير المنطقة عبر تسوية وضعيته القانونية وتجهيزه، معتبرة ان العمل مع الهياكل الادارية الموجودة باستمرار بالمنطقة مثل هياكل الغابات، من شانه ضمان ديمومة المشروع واشعاعه على مناطق اخرى.

وتم بالمناسبة عرض شريط فيديو تضكم مختلف المشاريع المنجزة فى اطار مشروع "احنا الساس"، والنتائج التى تم تحقيقها وشهادات النساء المستفيدات خاصة حول مكانة هذه المشاريع في حياتهن.