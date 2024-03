Le PNUD Tunisie et la Fondation Orange Tunisie : Un partenariat renouvelé pour un engagement actif du secteur privé et l’autonomisation des femmes

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eae8b750ebf4.58203946_nelhpfmkgojqi.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqu de Presse - Le Programme des Nations Unies pour le Dveloppement (PNUD) Tunisie et la Fondation Orange Tunisie ont lanc un partenariat en janvier 2022 pour promouvoir l'inclusion numrique et l'innovation en vue de dvelopper des cosystmes locaux inclusifs et durables, et lautonomisation socio-conomique des jeunes et des femmes. Ce partenariat russi, rcemment renouvel jusquen 2025, sera loccasion de renforcer ces initiatives, dans les rgions de Kairouan, Gafsa, Kbili, Tozeur, Tataouine, Mdenine et Gabs.





En particulier, le PNUD Tunisie et la Fondation Orange Tunisie poursuivront leurs efforts pour accompagner les jeunes et les femmes entrepreneurs, notamment dans les domaines de linclusion numrique, permettant laccs aux marchs et leur autonomie conomique. Ce partenariat rpondra galement aux dfis concrets poss par le changement climatique, notamment en sensibilisant les jeunes comme acteurs du changement, et en soutenant le dveloppement dinnovations technologiques vertes, qui contribueront la croissance conomique des rgions concernes.



...







Comme la soulign Madame Cline Moyroud, Reprsentante Rsidente du PNUD en Tunisie, laccent mis sur la digitalisation dans le cadre de ce partenariat sinscrit galement dans les priorits stratgiques de la Tunisie et du PNUD, mettant en avant la transition numrique comme catalyseur de lAgenda 2030. Nous sommes heureux que ce partenariat renouvel avec Orange Tunisie et sa Fondation, dans le cadre de nos activits mises en uvre avec divers partenaires nationaux, permettra dacclrer laccs linclusion numrique, de promouvoir lentrepreneuriat innovant, notamment dans le domaine de lconomie verte, et lemployabilit des jeunes et des femmes en Tunisie .





Monsieur Thierry Millet, Directeur Gnral dOrange Tunisie, a prcis que ce partenariat renouvel pour 2 annes supplmentaires avec le PNUD Tunisie permet de dvelopper et dancrer davantage les initiatives communes dj lances, travers la Fondation Orange Tunisie et lcosystme Orange Digital Center, pour promouvoir linclusion numrique et encourager lentrepreneuriat innovant en Tunisie, notamment auprs des jeunes et des femmes en rgions. Nous en sommes dautant plus heureux que Orange Afrique et Moyen-Orient et le PNUD pour les États Arabes viennent galement de signer un partenariat majeur, ayant les mmes objectifs, lors de la dernire dition du MWC de Barcelone, dans le cadre de l'initiative Digital for Sustainable Development (D4SD) .





A loccasion de la Journe internationale des femmes du 8 mars, sur le thme cette anne de linvestissement en faveur des femmes, le PNUD et la Fondation Orange Tunisie ont inaugur une nouvelle Maison Digitale Kbili, qui sera gre par lassociation Elbacikat pour le dveloppement pour former plus de cent femmes entrepreneures, et ce dans le secteur de lconomie verte, dici fin 2024. Cette maison sajoute un rseau de 26 structures, prsentes sur tout le territoire, portes par la Fondation Orange Tunisie et ses partenaires. Cette initiative sera suivie par dautres actions, telles que la formation de jeunes filles, diplmes ou non, aux mtiers de la technologie au sein du rseau Orange Digital Center Clubs des rgions cibles. Dans ce cadre, il sera aussi possible dexprimenter des solutions innovantes au sein des FabLabs Solidaires afin dacclrer la ralisation des Objectifs de Dveloppement Durable (ODD) et de soutenir et de renforcer la rsilience des cosystmes locaux, en particulier face aux changements climatiques.