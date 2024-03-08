بنزرت: تنفيذ قراري غلق لمحلين بسبب اخفاء سلع اساسية على المستهلكين بغاية المضاربة وتزويد الجهة ب58 طنا من الزيت النباتي (المدير الجهوي للتجارة)

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نفذت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت، قراري غلق لمحلين باحد احياء معتمدية منزل بورقيبة، تعمد صاحبيهما إخفاء سلع اساسية على المستهلكين والترفيع في الاسعار بغاية المضاربة، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي صحفي "وات".

واوضح المصدر ذاته، ان العملية تندرج في إطار مزيد العمل على ردع مختلف التجاوزات، خاصة منها المتعلقة بمحاولات إرباك وضعية التزويد والاسعار، حيث تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ونظيرتها المحلية ومصالح الأمن الوطني بمنزل بورقيبة، تنفيذ قراري الغلق دون إشكاليات.

ومن جهة اخرى، افاد المدير الجهوي للتجارة، انه تم إستئناف تزويد الولاية بمادة الزيت النباتي المدعم، حيث تحصلت وحدتي التعليب بالجهة على كمية 58 طنا وانطلقت في تعليبها وتزويد تجار الجملة والتفصيل بها،وقدرت الكمية الأولية التى يتم توزيعها، بحوالي 15 الف لتر، بالمناطق الشعبية والأرياف التابعة لمعتمديات بنزرت واوتيك ومنزل بورقيبة وتينحة والعالية ومنزل جميل وغار الملح، وسيتم توزيع بقية الكميات قبل نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتواصل تباعا تمكين الجهة من دفعات أخرى من الزيت النباتي المدعم بما من شانه المساهمة في تدعيم المقدرة الشرائية للمستهلك خلال شهر رمضان (بداية الاسبوع المقبل).