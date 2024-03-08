زغوان: عمال مصنع " كاشك" للمواد الالكترونية يواصلون لليوم الرابع على التوالي إضرابهم عن العمل

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يواصل عملة مصنع "كاشك" للمواد الالكترونية بزغوان، لليوم الرابع على التوالي، إضرابهم عن العمل، على خلفية ما اعتبروها "هرسلة وهضما لحقوق العمال المهنية والمالية" من طرف إدارة المؤسسة، حيث تجمع ما يزيد عن 400 عامل وعاملة من جملة 700 عامل أمام مقر المؤسسة ونصبوا خياما للاعراب عن غضبهم لما وصفوها ب"سوء المعاملة وعمليات الطرد التعسفي التي طالت العديد منهم".





وذكرت إحدى العاملات لصحفي "وات" أن أغلب العملة "يتعرضون إلى العقوبات العشوائية وسوء المعاملة والاضطهاد من خلال غلق حجرات تغيير الملابس وقطع الماء بدورات المياه والترفيع في معلوم نقل العمال عبر حافلات المصنع وحرمانهم في المقابل من مختلف المنح المخولة لهم في المناسبات، إلى جانب اختلاق الأخطاء والتقصير في العمل قصد التخلص من العمال وتجريدهم من حقوقهم القانونية" وفق تقديرها.



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وأفاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل حمادي النحالي في تصريح لصحفي "وات" أن إدارة المؤسسة "رفضت كل أشكال التفاوض مع بقية الأطراف الاجتماعية وتمسكت باتخاذ قرارات أحادية الجانب تمس من كرامة العمال وتجردهم من حقوقهم المشروعة".

وفي المقابل تعذر على صحفي "وات" الاتصال بممثلي الطرف الإداري للإدلاء بموقفهم حول أسباب توتر المناخ الاجتماعي بالمؤسسة.