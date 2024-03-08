منوبة: دورات تحفيزية وتمكين نفسي لفائدة المنتفعات ببرامج التمكين الاقتصادي

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انطلقت بمقر المندوبيّة الجهويّة للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمنوبة، سلسلة دورات تحفيزية وتمكين نفسي، لفائدة عدد من المنتفعات ببرامج التمكين الاقتصادي بالجهة، التي تمت برمجتها على هامش انطلاق أسبوع المرأة والاحتفالات الجهوية باليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من شهر مارس من كل عام.



وتتمحور الدورة الأولى حول مضامين تتعلق بالطريق الى الشخصية الإيجابية والتخلص من الأفكار السلبية والمحيط السلبي تحت عنوان "كيف أكون إنسانا إيجابيا "، والتي تؤمنها مربية ومدربة تنمية بشرية بالتعاون مع الجمعية الوطنية للطفل والأسرة، على ان تتواصل بقية الدورات خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، حول التقدير الذاتي والثقة بالنفس والضغط النفسي وشحن الذات والتي تعتبرها رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بمندوبية المرأة بسمة الحريزي، احدى أساسيات التمكين النفسي التي ترافق التمكين الاقتصادي، واحدى ركائز تنمية شخصية امراة، ونجاح مشاريعها.





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وأشارت الحريزي في تصريحها لصحفية "وات" إلى أن عدد من المستهدفات بالدورة من المنتفعات ببرامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي و البرنامج الوطني للتمكين الاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، والبرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" والبرنامج الوطني الجديد "صامدة" للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف.



وذكرت ان عدد المنتفعات ببرنامج التمكين الاجتماعي للأسر ذات الوضعيات الخاصة، بلغ خلال السنة المنقضية 50 منتفعة، فضلا عن 07 منتفعات ببرنامج التمكين لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي، كما تم تمكين امرأتين ضمن برنامج "صامدة"، وعدد هام من المنتفعات ببرنامج "رائدات".

من جهتها اعتبرت المشرفة على التكوين كريمة النموشي، انه بقدر أهمية التمكين الاقتصادي للنساء بمختلف شرائحهن، فان الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لا يقل أهمية عن ذلك، ويساهم في تذليل العقبات الشخصية التي تواجه المرأة كباعثة مشروع، وتتصدى للهشاشة بداخلها والتردد والخوف وعدم الاستقلالية الذاتية والعجز عن اتخاذ القرار الفردي.

واعتبرت ان الشحن الذاتي والإحساس الإيجابي ودعم الثقة بالنفس، ركائز دعم الشخصية وبسط أرضية النجاح للمرأة من جهة وللمشروع من جهة أخرى، مع ضمان استقلاليتها وتدعيم قدرتها على تحملها للمصاعب وقبولها للتحديات والمخاطرة ·





يذكر ان أسبوع المرأة بمنوبة تضمن أربعة أيام من الأنشطة المتمثلة في دورات تكوينية للمستفيدات من برامج التمكين الاقتصادي، مع تكريم عدد من للنساء المتحصلات على موارد رزق ضمن نفس البرامج، وقافلة صحية متعدّدة الاختصاصات نظّمتها التنسيقية الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة، وامّن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمنوبة كعضو في التنسيقية العيادات والكشف بالصدى عن السرطانات لفائدة 50 امراة منخرطة بالشركة الاهلية "الكادحات"، وذلك بالتعاون مع المندوبيّة الجهويّة للشؤون المرأة والأسرة، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية .