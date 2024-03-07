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وزارة الصناعة تعين مديرين عامين جديدين على رأس المجمع الكميائي التونس وشركة فسفاط قفصة
الخميس 07 مارس 2024 | 26 شعبان 1445
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