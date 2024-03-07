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وزارة الصناعة تعين مديرين عامين جديدين على رأس المجمع الكميائي التونس وشركة فسفاط قفصة

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Publié le Jeudi 07 Mars 2024 - 20:49 قراءة: 0 د, 10 ث
      
أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ مقتضب اليوم الخميس، بأنه تقرر تسمية السادة الآتي ذكرهم :

ـ الهادي يوسف مديرا عاما للمجمع الكيميائي التونسي

...

ـ عبد القادر عمايدي مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة


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