وزارة الصناعة تعين مديرين عامين جديدين على رأس المجمع الكميائي التونس وشركة فسفاط قفصة

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أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ مقتضب اليوم الخميس، بأنه تقرر تسمية السادة الآتي ذكرهم :



ـ الهادي يوسف مديرا عاما للمجمع الكيميائي التونسي





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ـ عبد القادر عمايدي مديرا عاما لشركة فسفاط قفصة