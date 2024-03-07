الشركة الجهوية للنقل بسليانة تضيف حافلة خط حضري داخل مدينة سليانة مع حلول رمضان

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أعلنت وزارة النقل ان الشركة الجهوية للنقل بسليانة قررت اضافة حافلة خط حضري، داخل مدينة سليانة لنقل المواطنين صباحا ومساء،على ان ينطلق تشغيلها بداية من اليوم الاول من شهر رمضان 1445 هجري.



واضافت الوزارة في بلاغ اصدرته الخميس، ان هذا الاجراء في إطار العمل على تحسين العرض والاستجابة لطلبات المواطنين بالجهة في حدود الإمكانيات المتاحة في انتظار تعزيز اسطول الشركة طبقا للمخطط الاستثماري المتعلق بالاقتناءات.





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