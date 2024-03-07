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دعا حراك "أوقفوا التلوث - نحب نعيش"، اليوم الخميس، عموم المواطنين والقوى الحية للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها غدا الجمعة أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة للمطالبة بالحفاظ على السيادة الطاقية.

وأصدر هذا الحراك، مساء أمس الأربعاء، بيانا عبر فيه عن رفضه المبدئي لخوصصة قطاع الطاقات المتجددة واحتكاره من قبل الشركات الخاصة الأجنبية، ولما اعتبره استيلاء على الأراضي الاشتراكية وضغطا على الأهالي لكراء أراضيهم بأسعار مهينة لفائدة تلك الشركات.

كما طالب بإنارة الرأي العام بالمعطيات الأخيرة حول المشاريع المبرمجة في الطاقات البديلة، وبعدم "سلعنة" قطاع الطاقة واعتباره حقا انسانيا لا يخضع لمنطق السوق، وبمده بنتائج التحقيقات حول التسربات الغازية المتكررة بالمجمع الكيميائي التونسي، وبنسب التقدم في تنفيذ مشاريع الحد من التلوث في موقع هذا المجمع، وبنتائج التحقيقات التي تعهدت بها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بخصوص فاجعة انفجار معمل الاسفلت بقابس.

كما طالب هذا الحراك بكشف خفايا وفاة عامل بمجمع الكيميائي التونسي يوم 16 فيفري 2024 ومدى مسؤولية هذا المجمع في هذه الحادثة واهماله لمعايير السلامة.



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وأكد حراك " أوقفوا التلوث ... نحب نعيش " تمسّكه بالسيادة الوطنية كاملة وخاصة منها السيادة الطاقية، معبّرا عن دعمه للحراك النقابي الذي يدافع ويناضل ضد خوصصة قطاع الطاقة وتهميش المؤسسة، مندّدا بالهرسلة التي تطال بعض النقابيين وكل المواطنين الذين يرفضون الاستيلاء على أراضيهم أو كرائها بأثمان زهيدة، وفق نصّ البيان.

