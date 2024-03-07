افتتاح وحدة توزيع الادوية الخصوصية بمصحة الضمان الاجتماعي ببنزرت

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اشرف وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الخميس، على افتتاح وحدة توزيع الأدوية الخصوصية بمصحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببنزرت.



وافاد الوزير، بالمناسبة، ان الوحدة الجديدة، التي ستتولى توزيع الادوية الخاصة بالامراض المزمنة والثقيلة، تندرج في صلب العمل الاجتماعي الموجه لخدمة كافة افراد الشعب التونسي.





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وقال ان توفير هذه الادوية في الجهة سيخفف على المرضى واسرهم أعباء التنقل الى مصحة الضمان الاجتماعي بالعمران للحصول على ادويتهم وذلك فضلا عن الابعاد الصحية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لهذه البادرة.



وشدد، بعد اطلاعه على عناصر الوحدة الجديدة ومختلف اقسام ووحدات المصحة، انه سيتم، خلال الفترة القادمة، تركيز وحدات مماثلة بكل من ولايات جندوبة وقابس والقصرين.



وقد تولى الوزير، خلال زيارته الى الجهة، معاينة تقدم اشغال مشروع تجديد وتهيئة فضاء قسم النهوض الاجتماعي ببنزرت الذي يتم انجازه باعتمادات ب1,1 مليون دينار والمن المتوقع ان تنتهي اشغاله في غضون نهاية شهر افريل المقبل 2024.



يذكر ان مصحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببنزرت أحدثت سنة 1983 وتضم 166 عونا بين إطارات طبية وشبه طبية وإدارية وتقنية واطارات طبية موازية، وبلغ عدد العيادات الطبية المنجزة بها خلال سنة 2023 حوالي 126263عيادة أي بمعدل 420 عيادة يوميا وبلغ عدد حصص وحدة تصفية الدم بها 5094 سنويا أي بمعدل 18 حصة يوميا وعدد الكشوفات التكميلية والاعمال شبه الطبية 68382 سنويا.



طارق