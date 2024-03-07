الرابطة 1- مجموعة التتويج - حكام مقابلات الجولة الثانية

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية لمجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي السبت والاحد القادمين:
السبت 9 مارس
ملعب رادس - س 17
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري سيف الورتاني
السبت 9 مارس
ملعب رادس - س 17
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري سيف الورتاني
الاحد 10 مارس
ملعب باردو - س 14 و30
الملعب التونسي - النادي الصفاقسي فرج عبد اللاوي
ملعب سوسة - س 14 و30
النجم الساحلي - الترجي الرياضي خالد قويدر
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