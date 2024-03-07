الرابطة 1- مجموعة التتويج - حكام مقابلات الجولة الثانية

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في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية لمجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي السبت والاحد القادمين:

السبت 9 مارس

ملعب رادس - س 17

النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري سيف الورتاني



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الاحد 10 مارس

ملعب باردو - س 14 و30

الملعب التونسي - النادي الصفاقسي فرج عبد اللاوي

ملعب سوسة - س 14 و30

النجم الساحلي - الترجي الرياضي خالد قويدر