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الرابطة 1- مجموعة التتويج - حكام مقابلات الجولة الثانية

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Publié le Jeudi 07 Mars 2024 - 20:06 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الثانية لمجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي السبت والاحد القادمين:
السبت 9 مارس
ملعب رادس - س 17
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري سيف الورتاني
...


الاحد 10 مارس
ملعب باردو - س 14 و30
الملعب التونسي - النادي الصفاقسي فرج عبد اللاوي
ملعب سوسة - س 14 و30
النجم الساحلي - الترجي الرياضي خالد قويدر


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