المبادرة الاقليمية "منتج ذو أولوية" تنتهي من اعداد دراسة حول تأهيل سلسة قيمة منتج الهريسة

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يعكف خبراء في مجال تصنيع الاغذية على المصادقة على برنامج تأهيل سلسة قيمة منتج الهريسة في وقت عرضت فيه نتائج دراسة حول هذا المنتج تم اعدادها في اطار اقليمي يشمل 6 دول من بينها تونس.



واكدت وزارة الصناعة ، في بلاغ لها ، ان الخبراء والصناعيين سعوا ، خلال ورشة عمل انعقدت الخميس بالعاصمة ، كذلك على تحديد الأنشطة ذات الأولوية والأطراف المعنية وتحديد الأدوار والميزانية المطلوبة إضافة إلى مصادر التمويل الممكنة.





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وافتتحت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي الورشة التي انتظمت تحت عنوان "نحو تنمية مستدامة وصامدة لسلسة قيمة لمنتج فلاحي محوّل الهريسة.



وتهدف هذه الدراسة إلى وضع رؤية مستقبلية تحدّد استراتيجية النهوض بسلسلة قيمة منتج الهريسة في غضون سنة 2035 تناغما مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد.



وترنو الى وضع برنامج تأهيل خاص بمنتج الهريسة وذلك بصفة تشاركية مع جميع الفاعلين العموميين والخواص لضمان الظروف المثلى لتنفيذها بهدف جلب المانحين لتمويل الاستثمارات المضمنة في برنامج التأهيل.



وتندرج الدراسة في اطار تحت مشروع إقليمي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تحت مسمىّ "مبادرة دولة واحدة، منتج ذو اولية "الذي أطلق منذ سنة 2021.



ويشمل هذا المشروع بالإضافة إلى تونس 5 دول عربية أخرى والمتمثلة في الأردن بالتمور ولبنان بالحمص والمغرب بالخروب وسوريا بالزيتون واليمن بالقهوة.



وكانت تونس تسلمت رسميا في 16 أفريل 2023 وعبر وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط قرمازي وثيقة إدراج عنصر "الهريسة: المعارف والمهارات والممارسات المطبخيّة والاجتماعيّة" ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية لليونسكو.



