المجموعة السويسرية "Zühlke" للهندسة تقرر الإنتصاب بتونس

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قرّرت المجموعة السويسرية "Zühlke Engineering" المتخصّصة في الاستراتيجيات والتجديد وتطوير الحلول والتطبيقات الرقمية، الإنتصاب في تونس، وفق ما ذكره المسؤول عن المشاريع والاستثمار في المجموعة، بريدراغ بوبسكي، خلال لقاء أجراه أمس، الإربعاء، مع مدير عام وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، جلال الطبيب.



وأوضحت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، في بلاغ اصدرته، الخميس، أن Zühlke Engineering ، المتواجدة في عشر بلدان، تعوّل على إنتداب 30 مهندسا تونسيا في اختصاصات محددة ومضاعفة هذه الإنتدابات على المدى المتوسط.





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ويعود قرار المجموعة التواجد في تونس، بحسب بوبسكي، إلى عدّة أسباب على غرار توفر الكفاءات في المجال الهندسي والتموقع الإستراتيجي والقرب الجغرافي والتنوّع الثقافي.



وأعرب مدير عام وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي، عن تقديره لاختيار تونس مؤكّدا أنّ خصوصيات مناخ الأعمال في تونس والإطار التشريعي للإستثمار تعد، أيضا، من بين العوامل، التّي أدت المجموعة السويسرية لهذا الخيار.



وقدّم الطبيب دور الوكالة في مجال الإستشارة والتأطير وتقديم الدعم التقني مشددا على إلتزام الفريق العامل بالوكالة على متابعة عمليّة إنتصاب Zühlke Engineering في تونس في أفضل الظروف.